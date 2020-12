Killer dello Zodiaco, il messaggio in codice decifrato dopo 51 anni: cosa c'è scritto

È passato oltre mezzo secolo da quando il 'killer dello Zodiaco' ha seminato il terrore in California, uccidendo almeno cinque persone, ma rivendicando ben 37 omicidi. Ci sono voluti 51 anni e un team di esperti provenienti da tre Paesi per decifrare un messaggio in codice lasciato dal famigerato pluriomicida, rimasto ancora senza un'identità. A rivelarlo è il San Francisco Chronicle, lo stesso giornale cui fu inviato il testo cifrato nel novembre del 1969.

«Spero che vi stiate divertendo molto nel tentare di prendermi - si legge nella missiva con i 340 caratteri scritti in codice - ma non ho paura della camera a gas perché mi manderà in paradiso dove ho già mandato gli altri. Adesso ho abbastanza schiavi che lavoreranno per me». L'Fbi ha confermato la scoperta, spiegando tuttavia che servirà a poco per svelare l'identità del serial killer più famoso del secolo scorso.

A decifrare il testo è stato David Oranchak, un informatico della Virginia, con l'aiuto di Sam Blake, matematico di Melbourne, in Australia, e Jarl Van Eycke, programmatore di computer in Belgio. Oranchak, che gestisce un sito web e una serie YouTube sullo 'Zodiac Killer', si è detto entusiasta di aver risolto il messaggio in codice dopo 14 anni di tentativi, ma allo stesso tempo è preoccupato per l'effetto che questo potrebbe avere sulle famiglie delle vittime: «Non penso sia utile per loro, è peggio della spazzatura di cui piaceva scrivere al killer e ha il solo scopo di ferirle e spaventarle».

«Lo 'Zodiac Killer' terrorizzò diverse comunità in tutta la California settentrionale e anche se sono passati decenni continuiamo a cercare giustizia per le vittime di questi crimini brutali», ha affermato da parte sua il portavoce dell'Fbi, Cameron Polan. L'assassino è ufficialmente responsabile di cinque omicidi, avvenuti nella Bay Area di San Francisco tra il dicembre del 1968 e l'ottobre del 1969. Colpì quattro uomini e tre donne di età compresa tra i 16 e i 29 anni, ma due sopravvissero alle aggressioni, anche se il loro identikit non ha mai consentito di catturarlo. Attraverso le missive che mandava ai giornali, però, l'assassino ha rivendicato la morte di 37 persone. Le sue lettere iniziarono ad arrivare nel 1969: le prime tre, quasi identiche, vennero recapitate il 1 agosto 1969 al Vallejo Times-Herald, al San Francisco Chronicle e al San Francisco Examiner, in cui Zodiac rivendicava l'aggressione a due coppie (tre vittime e un solo sopravvissuto).

Il killer pretese che ciascuna parte fosse stampata sulla prima pagina del rispettivo quotidiano, altrimenti avrebbe ucciso per ritorsione una dozzina di persone quel weekend seguente. Tutte e tre le parti del crittogramma furono pubblicate e le minacce non ebbero seguito.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Dicembre 2020, 09:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA