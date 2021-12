Assolda due killer per far uccidere la moglie, ma uccide uno dei due e viene incastrato. Daniel Malgouyres, 72enne proprietario e fondatore dell’«oasi di serenità» di Saint Adrien è finito a processo per omicidio dopo che il piano che aveva architettato è miseramente fallito.

Leggi anche > Incinta si ammala di covid e finisce in coma: quando si sveglia scopre di aver partorito

Lui e la moglie vivevano in una tenuta a Montpellier, immersa nella campagna, quando in casa loro sono arrivati due banditi che hanno iniziato ad aggredire la donna. Daniel ha così sparato a uno di loro e lo ha ucciso per poi chiamare la polizia. Giunti sul luogo gli agenti hanno pensato a un tentativo di furto e alla legittima difesa del 72enne ma nel corso delle settimane le indagini hanno portato a una svolta inaspettata.

Il secondo rapinatore, arrestato qualche giorno dopo, ha raccontato di essere stato pagato da Daniel per uccidere la moglie. Pare che la donna volesse il divorzio dopo aver scoperto la relazione tra il marito e una domestica, ma lui temendo di andare rovinato ha preferito farla uccidere. Notando la violenza sulla donna però non è stato in grado di rimanere a guardare e ha reagito istintivamente per difenderla, uccidendo il suo complice.

La donna, in sede di processo, ha confermato i sospetti, affermando che in effetti durante la rapina i malviventi hanno picchiato solo lei, non curandosi minimamente del marito. L'uomo continua a dirsi innocente, ma tutti i sospetti sembrano ricadere su di lui. Ora è in attesa di processo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Dicembre 2021, 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA