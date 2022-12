Attacco contro i curdi a Parigi, il killer ammette: «Odio patologico per gli stranieri»

di Redazione web

L'uomo di 69 anni sospettato di aver ucciso tre curdi e ferito tre persone venerdì a Parigi, ha ammesso mentre era in custodia della polizia di provare «un odio per gli stranieri che è diventato del tutto patologico». Lo ha annunciato oggi in un comunicato la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau.

All'uomo era stato tolto il fermo di polizia per motivi di salute

L'uomo, a cui ieri è stato tolto il fermo di polizia per motivi di salute e che è stato portato nell'infermeria psichiatrica della questura, si è definito «depresso», affermando di aver «sempre voluto uccidere migranti, stranieri», dopo un furto con scasso a casa sua nel 2016, ha precisato la procuratrice.

