Kfir Bibas, morto l'ostaggio più giovane di Hamas. L'annuncio: «Lui, la mamma e il fratello deceduti per il bombardamento di Israele»

di Lee Gotti

Kfir Bibas, 10 mesi, il fratellino Ariel, 4 anni e la loro mamma Sherry Silverman Bibas, sono stati ufficialmente dichiarati morti da Hamas. I tre componenti della famiglia ostaggi a Gaza, sono stati uccisi in un precedente bombardamento dell'esercito. Non è ancora chiaro come e quando questo sia avvenuto.

I numeri e la tregua

Kfir Bibas, dallo sguardo vispo e dolce, è uno dei tanti volti di questo massacro. Dopo gli attacchi di Hamas, che hanno provocato la morte di 1200 israeliani, Israele ha risposto con più di 50 giorni di bombardamenti sulla striscia. Le vittime palestinesi, ad oggi sono, secondo le autorità locali, più di 13mila. Il 70% sarebbero donne e bambini.

Da quando è cominciata la tregua è stata possibile la liberazione di 60 degli ostaggi israeliani che Hamas aveva rapito il 7 ottobre, mentre Israele ha liberato 180 prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri del paese. Nel frattempo sono entrate nella Striscia di Gaza centinaia di camion di aiuti umanitari per i civili palestinesi dal varco di Rafah, al confine con l’Egitto.

Le Nazioni Unite però vorrebbero utilizzare anche il varco di Kerem Shalom, controllato da Israele e rimasto finora chiuso. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres, ha dichiarato ieri su X: «Il dialogo che ha portato al rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas e dei prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane deve continuare. I paesi devono usare la loro influenza per un cessate il fuoco umanitario e sostenere l’unico futuro sostenibile per la regione: una soluzione a due Stati.».

The dialogue that led to the release of hostages held by Hamas & Palestinian prisoners from Israeli jails must continue.



Countries must use their influence for a humanitarian ceasefire & support irreversible steps towards the only sustainable future for the region: a two-state… — António Guterres (@antonioguterres) November 27, 2023

Intanto, altri 10 ostaggi israeliani, soprattutto donne anziane del kibbutz di Nir Oz, e due thailandesi sono stati liberati da Hamas nel quinto giorno di tregua a Gaza, in cambio della scarcerazione di altri 30 detenuti palestinesi (15 donne e 15 minori).

Secondo il premier israeliano Benjamin Netanyahu sarebbero ancora 161 gli ostaggi a Gaza. Quattro di loro sono bambini di età inferiore ai 18 anni. Dei 161, 15 sono stranieri e 146 sono israeliani, alcuni dei quali hanno la doppia cittadinanza.

Continuano le discussioni su un possibile proseguimento della tregua. Un funzionario palestinese ha detto a Reuters che, nonostante la volontà di entrambe le parti di prolungaarla, non è stato ancora raggiunto alcun accordo. Sono ancora in corso le trattative con i mediatori Egitto e Qatar.

Il blitz a Jenin

Nel frattempo, questa notte c'è stata un'incursione delle truppe israeliane a Jenin, in Cisgiordania. Come riporta il Guardian, Christos Christou, presidente internazionale di Medici Senza Frontiere, è a Jenin e ha affermato che l’esercito israeliano «ha condotto un’incursione nel campo profughi di Jenin».

I’m in #Jenin, the West Bank, #Palestine, where I was just visiting the @MSF team at the Khalil Suleiman hospital. While we were there, the Israeli army conducted an incursion on Jenin refugee camp. pic.twitter.com/RNF8JGdf8I — Christos Christou (@DrChristou) November 28, 2023

In un video pubblicato su X, afferma di essere rimasto intrappolato nell’ospedale Khalil Suleiman per più di due ore, mentre le forze israeliane «operavano nel campo di Jenin».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Novembre 2023, 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA