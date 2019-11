I medici le danno un anno di vita, ma lei scopre l'amore e sposa l'uomo della sua vita per vivere al meglio ogni giorno

Krebs im Endstadium - 21-Jährige Shannon Lynch lässt sich den Arm amputieren - um vor ihrem Tod heiraten zu können https://t.co/iyTjLxeCss pic.twitter.com/frbnaCFEBG — PNR24 - Cityreport (@CityReport) November 22, 2019

Sabato 23 Novembre 2019, 15:52

, 21 anni, ha combattutto contro unanegli ultimi sei anni. Nel 2017 si è dovuta farper fermare il propagarsi della malattia. Nel 2018, suo fratello le ha presentatoe tra i due è stato. Purtroppo però, il cancro di Shannon si è ripresentato nel maggio di quest'anno e nella sua, dopo che la coppia era stata insieme a malapena qualche mese. I medici le hanno dato solo un anno di vita a causa del tumore incurabile che le si è sviluppato nei polmoni.Shannon è stata comunque in grado dinel'ottobre di quest'anno per sposare il suo fidanzato. Ha dovuto portare unaa causa della perdita dei capelli dovuta alla chemioterapia. Ora la coppia, che vive anel, sta cercando diche è rimasto loro come moglie e marito.Shannon Lynch ha dichiarato: «Il giorno del mio matrimonio ha significato tutto per me, ed è fantastico poter mostrare al mondo che sono legata ad una persona che amerò per tutta la vita. Non importa per quanto, finchè saremo insieme saremo felici. E' difficile per Ashely, ma è comunque grato per tutto il tepo che potremo condividere". Il maritoha invece detto: «Non cercherò di nascondere il fatto che la perderò per qualcosa sulla quale non ho alcun controllo. In tutta onestà, sto cercando dicon Shannon, voglio rendere i suoi sogni realtà".Il cancro di Shannon Lynch al gomito le è stato disgnosticato nel 2013 quando aveva 15 anni, dopo che i medici avevano erroneamente identificato il suo problema come. Dopo il trattamento e la rimozione di un primo nodulo nel 2014, un altro nodulo è comparso nel 2017 che ha reso necessariasopra al gomito. Nel dicembre 2018 Shannon ha conosciuto quelIo che ora è suo marito, Ashely Lynch e i due hanno iniziato a frequentarsi nel genaio seguente.Disgraziatamente nel maggio di quest'anno sono stati trovatidi Shannon Lynch. Il cancro era tornato e stavolta era incurabile. Ma questo hadi innamorati, che ha quindi deciso di sfruttare al meglio il tempo a loro disposizione ed è convolata a nozze il 26 ottobre scorso.Shannon Lynch si sta attualmente sottoponendo alla chemioterapia per tentare dicon suo marito e godersi con lui ogni giorno.Foto Copertina: accuount Twitter PNR24 - Cityreport