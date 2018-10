Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Per mia figlia niente Cenerentola: aspetta un ragazzo ricco che la salvi. Non fatelo, salvatevi da sole». Sono parole di Keira Knightley, che intervistata da Ellen Degeneres, ha spiegato come alcuni cartoni animati della Disney non siano proprio i benvenuti in casa sua.Edie, la figlia dell'attrice, ha tre anni, ma per lei alcuni classici Disney sono letteralemente "banditi" a causa dell'esempio che secondo la madre è antifemminista. «Non mi piace neanche la Sirenetta - ha spiegato Keira - le canzoni sono favolose, ma non si può rinunciare alla propria voce per conquistare un uomo».Sì invece a "Alla ricerca di Dory", "Frozen" e "Oceania". Quelli, per Keira, vanno bene.