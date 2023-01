Onlyfans, Katie Price e il 16esimo intervento al seno. La tutina trasparente fa impazzire i fan: «Ha dolori atroci»

di Redazione web

Katie Price, la modella inglese di Onlyfans, è seguitissima sui social dove spesso pubblica post e storie e per raccontare ai suoi follower la sua vita. La sexy 44enne non hai mai nascosto (anzi!) di essere più volte ricorsa alla chirurgia estetica e di avere effettuato ben 16 interventi al seno. Katie, in una delle ultime apparizioni pubbliche ha mostrato il risultato dell'ultima operazione: i fan sono impazziti per la sua tutina che lasciava poco all'immaginazione anche se voci vicine alla modella avrebbero rivelato che le protesi le starebbero causando problemi.

La sexy tutina di Katie Price

Katie Price ha partecipato all'incontro di boxe tra KSI e FaZe Temperr che si è tenuto all'OVO Arena a Wembley. La modella di Onlyfans si è presentata con il figlio Junior Andre di 17 anni. Sul tappeto rosso ha attirato l'attenzione di tutti i presenti perché indossava una tutina semi trasparente che metteva in vista il suo prosperoso seno ingrandito ulteriormente dopo la sedicesima operazione. Due croci adesive le coprivano i capezzoli.

Le dichiarazioni delle fonti vicine a Katie

Katie Price si è mostrata sorridente sul red carpet e soddisfatta del suo nuovo seno anche se fonti vicine alla star di Onlyfans avrebbero rivelato al The Sun: «Katie ha dolori atroci, il suo seno le sta causando continui mal di schiena e fastidi fisici».

