Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Vivere per oltre una settimana con uno: è accaduto ad una ragazza di 29 anni americana, in Florida, un vero e proprio incubo, con dolori continui e insopportabili fino alla terribile scoperta di ciò che era accaduto. La storia di: tutto è nato quando ha cambiato casa, e nel nuovo appartamento un nuovo ‘inquilino’ le ha fatto visita nel sonno entrando nel suo orecchio sinistro.Alla metà dello scorso mese, Katie si è svegliata una mattina con una sensazione strana: «Mi sentivo come se mi avessero messo una scheggia di ghiaccio nell’orecchio sinistro, un fastidio che peggiorava sempre di più», ha detto. Esaminato l’orecchio con un cotton fioc, ciò che vede è impressionante: due zampette nere, quelle dello scarafaggio appunto.Katie e suo marito corrono al pronto soccorso: il medico applica un anestetico, uccide lo scarafaggio e lo rimuove dall’orecchio della ragazza. Ma l’incubo non è finito: la giovane ha avuto bisogno anche di una seconda visita, stavolta da un otorinolaringoiatra, perché da quell’orecchio continua a non sentirci bene. Colpa degli ultimi ‘resti’ dell’animale: «Ho sentito il rumore delle zampette trascinate fuori, è stato disgustoso», ha detto.Ma la sua esperienza non è unica e nemmeno così rara: secondo un ematologo, Coby Schal,,« gli scarafaggi cercano cibo dappertutto e potrebbero essere attratti dal cerume». Nel naso, invece, è più insolito. In ogni caso, dopo un racconto del genere in tanti faranno fatica a prendere sonno: e in tanti hanno contattato proprio la ragazza su Facebook, per farle le domande più strane, soprattutto per chiederle quanto sono grandi i buchi delle sue orecchie. «Smettetela di chiederlo, sono perfettamente nella media», ha scritto in un post sul suo profilo.