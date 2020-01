Katia Pizzi è il nuovo Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra: «Farò da ponte tra le due culture»

Lunedì 13 Gennaio 2020, 17:24

è il nuovo. Nata a Bologna nel 1963 si è laureata all’Alma Mater ha svolto un master a Canterbury e un dottorato a Cambridge, dal 1994 è stata docente di lingua e letteratura italiana prima alla University of Kent. Da anni vive a Londra e da oggi sarà il ponte tra l'Italia e Regno Unito.Intervistata da La Repubblica ha spiegato di essersi candidata con l'intento di diventare un'ambasciatrice della cultura italiana in Inghilterra e di farlo al servizio dell'Italia. Poi ha spiegato i suoi progetti: «In Gran Bretagna vivono 350 mila italiani secondo le statistiche ufficiali, ma le nostre autorità diplomatiche calcolano che siano almeno il doppio, circa 700 mila: una grandissima comunità di connazionali, mi piacerebbe coinvolgerli tutti per mettere sempre più in evidenza le eccellenze del nostro paese in tutti i campi». Lo scopo è sponsorizzare mostre, arte, musica, ma anche gastronomia e manifattura.Tra le prime iniziative c'è una manifestazione dedicata a Fellini: «In collaborazione con il British Film Institute avremo modo di celebrarlo come si deve anche a Londra. Poi ad altri anniversari, come quello di Raffaello Sanzio, le cui celebrazioni sono già iniziate nel 2019 e proseguiranno, e quello nel 2021 di Dante Alighieri».La Pizzi spiega che Londra negli anni le ha dato molto, parla di una città al passo con il tempo e che offre moltissime opportunità. Poi ribadisce che il suo scopo è di fare da cerniera tra le due culture, quella italiana e quella inglese specificando però: «Ricordandoci che culturalmente rimaniamo parte della stessa civiltà.