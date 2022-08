Katerina Tikhonova, la figlia di Putin sfugge ai servizi segreti: ha viaggiato 20 volte in Germania con visto italiano

Katherina Tikhonova, figlia di Vladimir Putin, per anni è riuscita a farla franca. Secondo quanto riferito dal giornale tedesco Der Spiegel, la 35enne scienziata, manager ed ex ballerina acrobatica, per anni è andata in Germania soggiornando diverse volte in Baviera, a Monaco o sul vicino lago Tegernsee, passando inosservata ai servizi segreti tedeschi. Tutto merito di un visto italiano in suo possesso.

L'inchiesta

L’inchiesta del giornale tedesco, in collaborazione con la piattaforma di investigazione russa IStories, racconta che Katerina Tikhonova, dal 2015, sarebbe passata in territorio tedesco almeno 20 volte e avrebbe usato anche un visto Schengen emesso dall’Italia. Il motivo dei suoi viaggi sarebbe stato un compagno tedesco, Igor Zelensky, esperto ballerino che fino ad aprile 2022 guidava la compagnia professionale Bayrische Staatsballet. La figlia di Putin sarebbe stata sempre accompagnata da un agente armato della guardia presidenziale russa.

La polemica in Germania

Sebastian Fiedler, parlamentare ed esponente dell’Spd, ha commentato: «Il caso è un esempio importante del fatto che nei decenni scorsi non abbiamo sviluppato alcuna strategia per contrastare gli agenti russi e le loro attività. E non possiamo andare avanti così». Infatti, di prassi, in Germania vengono registrati gli ingressi e si tracciano le persone e i figli dei leader di altri Paesi, solo nel momento in cui viene rilevata una necessità investigativa. È stato «scoperto» che la figlia di Putin ha viaggiato molto in Europa nel 2019: nell’aprile di quell’anno è stata aggiunta alla black list dell’Unione europea.

