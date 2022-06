Kate e William al posto della regina Elisabetta: ecco a quale super evento

Domani si conclude il Royal Ascot, il tradizionale appuntamento mondano che ogni anno vede il fior fiore della nobiltà britannica riunito sotto lo stesso cielo per ammirare la celebre corsa ippica. Tuttavia, a dispetto di quanto annunciato inizialmente, oggi era assente la regina Elisabetta, che per l'inaugurazione è stata rappresentata da Carlo e Camilla e che per il gran finale invece sarà sostituita da William e Kate.

Kate e William al Royal Ascot al posto della regina

Nonostante oggi fossero in gara ben due cavalli della regina, la sua partecipazione è stata esclusa per ragioni di salute. Niente di grave – rassicurano a palazzo –, solo comprensibili precauzioni nei confronti di una donna che è da poco diventata la seconda sovrana più longeva della storia, dopo Luigi XIV.

Ci hanno pensato William e Kate a sostituirla all'ippodromo del Berkshire, in carrozza insieme all'amico Arthur Vestey, il cui fratello maggiore il barone Samuel Vestey è un caro amico del duca, e a sua moglie Martha.

La coppia era seguita da una seconda carrozza con il nipote della regina Peter Phillips e la sua nuova fidanzata Lindsay Wallace, a ulteriore dimostrazione del sostegno di cui gode la loro relazione agli occhi di Elisabetta. Insomma la regina era assente, ma in sua vece c'erano alcuni dei membri più vicini al suo cuore.

