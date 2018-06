â€‹Kate Middleton veste (ancora) Zara: abito low cost e risate sui prati con baby George e Charlotte

La piccola Charlotte cade sul balcone durante il Trooping the Colour: la pronta reazione di mamma Kate Middleton

Giornata in campagna per la famiglia reale: Kate Middleton e i piccoli George e Charlotte hanno infatti trascorso la domenica sui prati per supportare papà William che gareggiava al torneo di polo Maserati Royal Charity nel Gloucestershire.E la Duchessa di Cambridge ha di nuovo incantanto le folle per il suo look casual, sfoggiando un altro vestito Zara da 45 euro a strisce blu e con le spalle scoperte, simile a quello della settimana scorsa. Kate una di noi, insomma: la futura regina, oltre che con i firmatissimi abiti da sogno, dà il meglio di sè con i look low cost (e si è anche messa le zeppe di corda che tutte indossiamo dall'anno scorso).Un giorno di sole e risate sui prati anche per i bimbi: baby George e la sorellina Charlotte, scalza, si sono divertiti a rotolarsi sui prati, cimentarsi con le mazze da golf e scivolare sull'altissimo Helter Skelter sotto gli occhi attenti della mamma.