Kate Middleton e William, l'indiscrezione choc: «Se vai a casa loro, ecco come ti trattano...»

di Emiliana Costa

Kate Middleton e William, l'indiscrezione inaspettata: «Se vai a casa loro, ecco come ti trattano...». I duchi di Cambridge con i loro tre figli, George, Charlotte e Louis, sono tra i membri della famiglia reale più amati dai sudditi di sua maestà. Sempre impeccabili in pubblico, ma come sono nella vita privata? Una fonte ha rivelato a People come si comportano Kate e William fra le mura domestiche di Amner Hall, la loro residenza nel Norfolk.

«È una casa incantevole e accogliente - racconta la fonte - non un palazzo lussuoso e soffocante. Kate a casa è molto rilassata, non si dà arie. Non diresti mai che hai di fronte una futura regina. Se vai a farle visita, ti offre sempre una tazza di tè. E molto spesso è William che lo prepara».

E sulla duchessa di Cambridge aggiunge: «Come le mamme di tutto il mondo, dopo aver messo a letto i figli si gode un po' di tempo tutto per sé, facendo acquisti online o guardando tutorial di bellezza su Youtube. Amner Hall è una casa normale e frenetica, coi bambini che corrono e rovesciano cose». Quando sono nel Norfolk, Kate e William si ritagliano anche delle serate tutte per loro. «Una sera - racconta una fonte del posto - li ho sentiti parlare dei loro bambini, come genitori qualsiasi. Sono rimasto colpito. Sono una coppia normale e adorabile».

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Dicembre 2020, 21:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA