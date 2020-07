Kate Middleton, il segreto per proteggere il suo matrimonio. «William incline alla collera...»

Ultimo aggiornamento: Saturday 11 July 2020, 22:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I duchi di Cambridge sono sposati da nove anni, ma non sempre è stato facile proteggere la loro storia d'amore sotto la pressione innegabile dei doveri reali. Per questa ragione, Kate e William avrebbero utilizzato una vera e propria strategia.A rivelare questo aspetto della vita privata dei Cambridge, è il documentarioche ha visto l’intervento dell'esperta di vicende reali Camilla Tominey.Il primogenito di Carlo e Diana - a dire della Tominey - sarebbe a volte incline alla collera e Kate sarebbe l'unica in grado di calmarlo.Non è tutto. Secondo l'esperta,Con i loro tre figli, George, Charlotte e Louis, Kate e William hanno infatti adottato un'educazione meno rigida e poco regale.