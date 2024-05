Kate, il ritorno al lavoro dopo il tumore: cosa ha annunciato e come sta ora

di Dajana Mrruku

Kate Middleton sta per tornare ai suoi doveri ufficiali dopo l'annuncio del tumore, avvenuto il 22 marzo tramite un video diffuso sui canali social, in cui la duchessa del Galles raccontava i momenti più difficili della sua vita. Sarebbe dovuta tornare dopo le vacanze di Pasqua, ma la principessa ha chiesto pazienza e rispetto per questo periodo così complicato per lei e la sua famiglia.

Durante la visita nell'isola di Sicily del principe, William ha rassicurato i sudditi sulle condizioni di salute di Kate. Sul profilo Instagram del principe e della principessa del Galles è apparso un nuovo video che annuncia il nuovo progetto.

Il ritorno ai doveri ufficiali

L'account ufficiale del principe William e della principessa Kate ha pubblicato un cortometraggio sulle sfide di salute mentale che gli agricoltori del Regno Unito devono affrontare, interpretato da Will Young di Love Island e ha visto i reali impegnarsi a offrire supporto mentale agli agricoltori delle comunità rurali.

Questo è il primo progetto in cui Kate è stata coinvolta da quando ha rivelato la sua diagnosi di tumore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Maggio 2024, 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA