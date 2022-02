Kate Middleton, cuoca da applausi: il piatto preferito di William lo cucina lei

Kate Middleton cuoca provetta. Sembra strano che tra tutti i suoi impegni reali la duchessa di Cambridge trovi anche il tempo per cucinare, eppure pare che il piatto preferito del principe William sia opera sua.

William e Kate in cucina.

A differenza della regina Elisabetta, che preferisce rimettersi nelle mani dei suoi chef privati per quasi ogni pasto, Kate Middleton è solita occuparsi personalmente dei pasti dei suoi figli George, Charlotte e Louis e del marito William.

Sempre molto attenta all'alimentazione, la duchessa di Cambridge cerca di bilanciare la dieta della famiglia con un giusto apporto di calorie per ogni pasto. C'è un piatto però a cui il nipote della regina non riesce a resistere quando Kate è ai fornelli e si tratta del pollo arrosto.

Mentre la moglie ha un'autentica predilezione per i cibi piccanti, specialmente piatti vegetariani al curry, il marito William ama un grande classico della tradizione inglese: il roast chicken. Secondo quanto riportato dalla corrispondente reale Katie Nicholl a Vanity Fair, sembra proprio che «la sera [la duchessa] si dedichi al suo hobby di cucinare la cena preferita di William, il pollo arrosto». Proprio come accade in gran parte delle famiglie del Regno Unito.

Oltre al pollo arrosto, in casa Kensington sono soliti apprezzare una grade varietà di cucine tra cui piatti di pasta all'italiana, la classica bistecca ai ferri e, naturalmente, la pizza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Febbraio 2022, 20:13

