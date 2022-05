Kate Middleton, perché la regina Elisabetta rimase colpita dalla futura duchessa quando si incontrarono per la prima volta

La prima impressione è quella che conta. Ma fare bella figura con la regina Elisabetta non è mai impresa facile, lo sanno molto bene le future mogli dei suoi adorati figli e nipoti, che prima di sperare di entrare a far parte della royal family hanno dovuto superare diverse prove.

È accaduto anche a Kate Middleton, che ha atteso anni prima di ottenere la benedizione della sovrana e unirsi in matrimonio con il principe. La futura duchessa di Cambridge aveva conosciuto William nel 2001 alla St Andrew's University in Scozia, ma fu sono a metà degli anni 2000 che ebbe occasione di incontrare personalmente la regina per Natale a Sandringham.

In quella circostanza Kate si presentò in tutto il suo splendore, ma ci fu una qualità che la monarca apprezzò molto di lei: la discrezione e il riserbo con cui aveva gestito la temporanea rottura con William.

La coppia infatti si era lasciata per alcuni mesi nel 2007: una sorta di prova per testare il vicendevole amore. All'epoca i gossip impazzavano e i media fecero di tutto per strappare alla giovane una dichiarazione. La Middleton invece non proferì parola di quanto accaduto con il principe e quando i due fidanzati si rimisero insieme la regina fu ben lieta di averla a corte. Il loro incontro fu un successo e la discrezione dimostrata in quella occasione le valse il consenso di Her Majesty.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Maggio 2022, 20:50

