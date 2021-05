Kate Middleton e la moda sostenibile, indossa di nuovo la camicetta del fidanzamento. La duchessa di Cambridge ha indossando nuovamente la camicetta utilizzata per il servizio fotografico del fidanzamento con William. La camicetta "Kate" da 125 sterline è stata rilasciata per la prima volta dalla catena britannica nel 2008 e Miss Middleton è stata elogiata all'epoca per aver scelto un look così delicato per le fotografie di fidanzamento. Recentemente, Kate, 39 anni, ha tirato fuori la camicetta dal suo guardaroba per telefonare ai finalisti del suo libro Hold Still. Lo riporta il Telegraph .



Le fotografie diffuse oggi mostrano la duchessa di Cambridge che indossa la delicata camicetta con un semplice paio di pantaloni neri. La blusa in seta intrecciata avorio presenta un dettaglio di balze al centro davanti rifinito con un bordo per le ciglia. Le telefonate sono avvenute a Sandringham, Norfolk, lo scorso autunno, ma le foto e le registrazioni delle conversazioni sono state pubblicate solo oggi. La duchessa ha parlato con i finalisti di Hold Still, tra cui Mila Sneddon, di cinque anni, presente in una delle ultime 100 immagini.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Maggio 2021, 23:04

