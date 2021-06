Kate Middleton, la duchessa di Cambridge lancia il suo Centro per l'Infanzia: «I primi anni cambiano la vita». La Duchessa di Cambridge ha lanciato il suo Centro per la prima infanzia, per sensibilizzare sull'importanza dei primi anni e aiutare a «trasformare la vita». Un assistente reale ha detto che Catherine sentiva che la prima infanzia era «l'equivalente sociale del cambiamento climatico» ma non era stata discussa «con la stessa serietà». Kensington Palace ha descritto il centro come «un punto di riferimento» nel suo lavoro. Lo riporta il Telegraph .

La duchessa ha affermato di voler «creare una società più felice, più sana di mente e più solidale». Un assistente ha detto che lo sviluppo avrebbe modellato il suo futuro obiettivo come reale senior. «La duchessa ha osservato che più impari sulla scienza della prima infanzia, che si tratti dello sviluppo del cervello, delle scienze sociali, di cosa significa per la nostra salute mentale adulta, più ti rendi conto che questo è l'equivalente sociale del cambiamento climatico. Ma non viene discusso con la stessa serietà o intento strategico di questo problema».

In un video per celebrare il lancio del Royal Foundation Center for Early Childhood, Catherine, indossando una collana con incise le iniziali dei suoi figli, ha dichiarato: "Lavorando a stretto contatto con gli altri, il centro spera di aumentare la consapevolezza del motivo per cui i primi cinque anni di vita sono così importante per i nostri risultati di vita futura e cosa possiamo fare come società per abbracciare questa opportunità d'oro per creare una società più felice, più sana mentalmente e più nutriente.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Giugno 2021, 14:49

