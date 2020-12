Kate Middleton, il gesto che spiazza tutti: «Non faccio gli auguri a nessuno». Ecco cosa sta succedendo

di Emiliana Costa

Kate Middleton , il gesto che spiazza tutti: «Non faccio gli auguri a nessuno». Ecco perché. Quello appena trascorso è stato un Natale particolare, in lockdown. Anche i duchi di Cambridge, Kate e William, hanno passato le feste da soli con i figli George, Charlotte e Louis nella loro residenza di Anmer Hall.

Proprio per questa ragione, Kate Middleton e William hanno preso una decisione che ha sorpreso i sudditi. In un post pubblicato il 25 dicembre sul loro acconut Instagram hanno scritto: «Non ci sembra giusto farvi gli auguri di buon Natale. Invece vi auguriamo davvero un migliore 2021». A corredo del messaggio, un'immagine commovente di una bimba in ospedale in braccio alla sua mamma, salutata alla finestra da Babbo Natale.

I fan della coppia reale hanno apprezzato la delicatezza di Kate e William. I duchi di Cambridge sono sempre più amati, il trono si avvicina?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Dicembre 2020, 18:31

