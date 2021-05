Kate Middleton , l'indiscrezione choc: «È fuggita in Cornovaglia perché si sente insicura...». Come riporta un insider di Buckingham Palace a Us Weekly, la duchessa di Cambridge e il marito William, ogni tanto, avrebbero bisogno di una fuga dalle loro resposabilità, in un luogo in cui i futuri sovrani tornano a essere persone "comuni".

Leggi anche > Denise Pipitone, l'audio ripulito in esclusiva a Pomeriggio 5: «L'ha uccisa?». Poi l'annuncio di Barbara D'Urso

«Fin da bambino - ha rivelayo l'insider - William è stato istruito per diventare re, ha sempre saputo cosa ci si aspetta da lui quando sarà incoronato. Ma nonostante abbia ben chiara l’importanza della sua figura all’interno della monarchia, resta un essere umano e ha un po’ di fisiologica insicurezza. Ci sono momenti in cui lui e la moglie, Kate Middleton, vorrebbero sparire, così si rifugiano in Cornovaglia». Subito dopo l'intervista bomba di Harry e Meghan, William aveva smentito il fratello affermando di non sentirsi affatto in trappola nella royal family. Ma lui e la moglie Kate avrebbero scelto la Cornovaglia come posto dove «ricaricare le pile».

«D’altronde - aggiunge il testimone - rispetto al fratello, William ha sempre gestito con più disinvoltura la sua figura pubblica. È consapevole che prima o poi toccherà a lui, ma per ora cerca di pensarci il meno possibile».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Maggio 2021, 23:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA