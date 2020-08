Kate Middleton e la foto a sorpresa di Louis sui social. Una nuova immagine di Louis di Cambridge è stata postata dalla duchessa Kate Middleton e dal marito principe William erede al trono. Il piccolo Louis ha compiuto due anni lo scorso mese di aprile e i genitori hanno deciso di pubblicare su Instagram la foto segreta inviata via posta per ringraziare i fan.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Agosto 2020, 20:28

Buckingham Palace è abituata a rispondere via posta, in segno di ringraziamento, a tutti i fan che inviano gli auguri, in questo caso per il principino con una nuova foto del festeggiato, come nel caso di Louis, il più piccolo dei Cambridge che appare sorridente e felice indossando una camicia a quadrettoni. Louis è il terzogenito dopo Charlotte e George.