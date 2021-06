Kate Middleton rivela: «Ecco cosa i miei figli non vogliono che faccia...»

La duchessa di Cambridge ha rivelato che i suoi figli a volte le chiedono di «smetterla di fotografarli». Kate lo ha raccontato mentre parlava al telefono con un finalista del suo concorso fotografico Hold Still. La duchessa è un'appassionata fotografa, ma ha detto che i figli nati dall'amore con il principe William - George, Charlotte e Louis - a volte sono riluttanti a lasciarsi fotografare. Lo riporta The Independent .

Il progetto della community di Kate, Hold Still, ha incoraggiato il pubblico a documentare la vita della pandemia attraverso fotografie, concentrandosi su tre temi principali: Helpers and Heroes, Your New Normal e Acts of Kindness. Il progetto ha ricevuto più di 31.000 proposte da tutto il paese. Una giuria ha selezionato 100 ritratti che sono stati trasformati in una mostra digitale ospitata dalla National Portrait Gallery. I ritratti rappresentano «una testimonianza unica e personalissima di questo periodo straordinario della nostra storia».

