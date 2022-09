Kate Middleton e l'omaggio a Elisabetta durante l'ultima processione: ecco il gioiello che indossava

Durante la processione dietro la bara, Kate Middleton, principessa del Galles, ha reso omaggio a Elisabetta II in un modo molto particolare.

Un flusso senza sosta quello che, da quando sono state aperte le porte della camera ardente ieri pomeriggio, sfila a Westminister hall per rendere omaggio alla defunta regina Elisabetta . La camera ardente rimarrà aperta 24 ore su 24 fino alle 06.30 (le 07.30 in Italia) di lunedì mattina, giorno dei funerali di stato. Alle 8 di oggi, ora locale, la fila superava già i 4 chilometri, arrivando a Borough Market: per controllare lo stato di avanzamento, è stato predisposto un canale Youtube che fornisce tutte le informazioni in diretta.

Il feretro di Elisabetta in corteo a Londra. Inglesi 30 ore in coda per farle omaggio

Regina Elisabetta, chi non è stato invitato ai funerali? Meghan c'è e sorprende tutti

AGGIORNAMENTO DELLA CODA DI SUA MAESTÀ LA REGINA ALLO STATO, 07:53 15 settembre



Fine coda attualmente vicino a Borough Market



Forecast è nuvola leggera



What3words: homes.reap.adopt



Tracker: https://t.co/MzGcxzsSEg

Pianifica in anticipo: https: //t.co/0Hjbs60fDm

Pianificatore di viaggio: https://t.co/XnDRCfljTD pic.twitter.com/25yMWICXb8 — Dipartimento per il digitale, la cultura, i media e lo sport (@DCMS) 15 settembre 2022

La camera ardente

Ci sono persone che hanno un inizio in fila due giorni prima dell'inizio dell'apertura delle porte pur di essere tra i primi a onorare la compianta sovrana, sfidando anche la pioggia. All'entrata sono previsti controlli di sicurezza, simili a quelli degli aeroporti. Lungo il percorso vi sono 500 toilette mobili, mentre numerosi musei ed edifici pubblici rimarranno aperti fino a tardi, o anche tutta la notte, per chi ha bisogno di un bagno. Si ritiene che faranno altrettanto bar, ristoranti e pub. Chi è in fila riceve un braccialetto colorato, in modo da potersi assentare brevemente e poi far ritorno. Sono previste otto postazioni mediche mobili e mille volontari sono impegnati per prestare assistenza. Le autorità hanno avvertito il pubblico che la fila potrebbe durare molte ore, con scarse possibilità di sedersi.

Funerali di stato, i Paesi esclusi

Si allunga la lista dei Paesi esclusi del tutto dagli inviti per i funerali di Stato. Fonti ufficiose del governo britannico hanno fatto sapere alla Bbc che la corte ha depennato - evidentemente su indicazione della neo premier conservatrice Liz Truss - ogni possibile coinvolgimento di rappresentanti non solo di governo, ma anche diplomatici di Paesi sotto sanzioni da parte dell'Occidente come Occidente l 'Afghanistan, la Siria e il Venezuela; in aggiunta alla Russia di Vladimir Putin, messa all'indice a causa della guerra in Ucraina fin dai giorni scorsi, assieme alla sua alleata Bielorussia e alla Birmania della giunta militare golpista.

Fra i Paesi sgraditi al grande alleato americano, risultano invece finora inclusi sia l'Iran, sia il Nicaragua, sia persino la Corea invitati al livello di ambasciatori e non di governanti. Confermata infine al momento la di circa 500 dignitari stranieri in arrivo, inclusi numerosi capi previsione di Stato o di governo. Per gli esponenti di famiglie reali di Paesi esteri, come per i capi di Stati, è inoltre previsto l'invito a un ricevimento che Carlo III, in veste di nuovo re, offrirà a palazzo dopo la conclusione dei funerali di sua madre, previsti a partire dalle 11 locali (le 12 in Italia) nell'abbazia di Westminster: luogo in cui l'ultimo funerale di un monarca regnante risale all'800; ma al quale Elisabetta era particolarmente legato, essendo stato teatro del suo matrimonio inossidabile col principe consorte Filippo, officiato nel 1947; e poi della sua incoronazione solenne celebrata nel 1953, un anno dopo l'ascesa al trono.

Crediti fotografici: Kikapress Musica: "Summer" da Bensound.com

Guardia reale barcolla e sviene accanto alla bara della regina, la scena ripresa dalle telecamere

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Settembre 2022, 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA