Kate Middleton festeggia oggi il 41esimo compleanno: è il secondo rovinato dal principe Harry. Ecco il motivo

Kate Middleton compie oggi 41 anni. La principessa del Galles festeggerà il suo compleanno in privato, in compagnia del marito e Principe William e i royal babies, la principessa Charlotte e i principi George e Louis nella loro dimora a Kensington Palace.

I festeggiamenti, ahimè, anticipano di un giorno l'uscita del nuovo libro autobiografico del principe Harry, Spare - Il minore, che sta facendo parecchio discutere. E i tabloid inglesi non parlano d'altro.

Il compleanno di Kate e il libro di Harry

Non è la prima volta che il compleanno di Kate cade nel bel mezzo di alcune turbolenze reali poiché il duca e la duchessa del Sussex, Meghan Markle, hanno annunciato che si sarebbero ritirati dai dovere reali lo scorso 8 gennaio 2020. E dopo due anni di tranquillità, ancora una volta Harry arriva per mettere a rischio il compleanno della Principessa del Galles.

Adesso a far parlare è l'autobiografia bomba di Harry che, nonostante esca domani 10 gennaio, è già stata parzialmente trapelata: al suo interno, infatti, ci sono le verità di Harry, il secondogenito della famiglia reale, verità scottanti che riguardano quasi interamente i membri della sua famiglia tra cui anche il principe William del quale Harry racconta più episodi. Uno in particolare del matrimonio con Kate Middleton e pare che Harry sia stato un testimone "truffa" al matrimonio del fratello.

Nel 2011 Harry, il fratello minore, fu scelto da William per essere il suo testimone al matrimonio con Kate Middleton, ma secono quanto riporta il libro autobiografico: «Willy non voleva che facessi un discorso da testimone». Harry afferma di essere stato costretto a recitare il ruolo di testimone per evitare l'imbarazzo a corte. A fare il tradizionale discorso alle nozze del principe del Galles furono in realtà due amici, James Meade e Thomas Van Straubenzee: il rapporto conflittuale tra fratelli risale, infatti, a tempo prima del matrimonio, per questo motivo William non voleva il fratello come testimone del suo matrimonio, ma i protocolli troppi rigidi non glielo hanno permesso.

