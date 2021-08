Kate Middleton, il cartone animato satirico sul principe George fa discutere: «Disgustoso»

Sta facendo discutere il cartone animato ispirato al principe George, figlio di Kate Middleton e del principe William. Si intitola “The Prince” ed è una nuova produzione della HBO, disponibile in streaming dalla mezzanotte del 29 luglio. I duchi di Chambridge non hanno commentato, ma secondo le indiscrezioni sarebbero furiosi.

Kate Middleton, il cartone su George

Il cartone sarebbe satirico e avrebbe indignato la Famiglia Reale, già preoccupata dagli insulti ricevuti dal piccolo di soli otto anni in occasione della finale degli europei tra Italia e Inghilterra. La serie è stata ideata dallo sceneggiatore e produttore Gary Janetti, famoso in tutto il mondo per i Griffin e Will & Grace. Janetti, che dà la voce al principino, ha avuto l'idea dopo aver visto i meme su di lui.

La serie è composta da 12 episodi e mostra tutta la famiglia reale, a partire dalla Regina Elisabetta e dal principe Carlo, fino ad arrivare a Harry e Meghan. «È terribile e incredibilmente di cattivo giusto deridere e rappresentare il principe George, Louis e Charlotte. Sono bambini, si sta oltrepassando il limite, è disgustoso», ha commentato l’esperta reale Angela Levin.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Agosto 2021, 22:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA