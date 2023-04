Kate Middleton, bimbo le ruba la borsa: la reazione fa il giro del web. Il video del tenero “scippo”

di Redazione Web

Kate Middleton si è resa protagonista di un tenero siparietto che ha fatto il giro del web. Durante la passeggiata nel villaggio di Aberfan, la Principessa del Galles è stata fermata da un bimbo che è rimasto ammaliato dalla sua lussuosa borsa, una handbag di Mulberry, al punto da “rubarla”.

Kate Middleton, il siparietto col piccolo Daniel

Il momento è avvenuto alla fine di un viaggio all'Aberfan Memorial Garden, dove la principessa e il principe William hanno reso omaggio alle 144 persone, tra cui 116 bambini, morte nel disastro del 1966. Kate Middleton mentre proseguiva il suo tour è stata “derubata” da un bambino. Il piccolo, di nome Daniel, era in braccio alla sua mamma e quando è passata davanti la Principessa del Galles, l'ha fermata per prendere in mano la sua costosa borsa.

Le foto del momento mostrano Lady Middleton mentre sorride gioiosamente nel vedere il piccolo suddito felice con la sua borsa nera. La principessa, infatti, ha affidato l'handbag al bimbo per diversi minuti mentre si è allontanata per parlare con altri visitatori per poi tornare indietro a recuperarla.

This was the moment one-year-old Daniel Williams took a fancy to the Princess of Wales' handbag as she greeted crowds in Aberfan 👜https://t.co/ZXAfIehKMR pic.twitter.com/Lbu5hAKL1M — ITV Wales News (@ITVWales) April 28, 2023

