Kate Middleton accolta dalla pioggia alle Bahamas scherza: «L'abbiamo portata noi dall'Inghilterra»

Arrivano i Cambridge e portano la pioggia. A metà del loro royal tour, dopo essere stati in Belize e Giamaica, William e Kate sbarcano alle Bahamas per una visita alla scuola elementare di Nassau. Ad accoglierli al loro arrivo un acquazzone che sembra destinato a rovinare la festa, ma anche in questa occasione la Middleton si dimostra all'altezza della situazione e con una battuta strappa un sorriso ai giovani alunni e riporta il buonumore.

Kate Middleton arriva alle Bahamas, ad accoglierla un'acquazzone

«Oh mio Dio. Che tempo, mi dispiace. Abbiamo portato con noi la pioggia dell'Inghilterra», ha detto Kate al suo arrivo a scuola, dove l'attendevano gli studenti della Sybil Strachan Primary School. La visita è stata un'occasione per parlare ai bambini della pandemia e dell'importanza di essere tornati finalmente in presenza dopo due anni.

Il discorso di Kate Middleton nella scuola di Nassau

«La pandemia vi ha tenuto lontano dalle vostre aule e dai vostri amici, e imparare da casa ha portato con sé le sue sfide. Ecco perché è così meraviglioso che, dopo quasi due anni di assenza, siate recentemente tornati a scuola e vi siate riuniti di nuovo con i vostri insegnanti e amici» ha detto la duchessa. «Una delle cose più difficili della pandemia è stata la separazione dalle persone che amiamo. Abbiamo riscoperto quanto siano importanti le nostre famiglie e quanto siano importanti i nostri amici».

«Penso sempre che siano le cose semplici della vita quelle che portano più gioia: giocare insieme, chiacchierare con gli amici a scuola, mangiare insieme, ascoltare le storie l'uno dell'altro. Queste sono le cose che ci uniscono e danno significato alle nostre vite», ha aggiunto Kate Middleton che, per nulla intimorita dalla pioggia, per l'occasione ha scelto un abitino verde menta di Self Portrait.

«Siamo così entusiasti di essere qui alle Bahamas, un Paese che ci ha fatto sentire a casa non appena abbiamo messo piede sul suo suolo – ha dichiarato nel suo accorato discorso ad alunni e insegnanti –. Credo che i bambini che crescono in questo Paese oggi siano davvero molto fortunati. Lo spettacolare ambiente naturale delle Bahamas è solo una di queste fortune – vorrei solo che fossimo in grado di visitare tutte le vostre 700 isole durante il nostro soggiorno!». Nel suo discorso non poteva mancare un riferimento ai figli, rimasti in Inghilterra: «I nostri tre figli, George, Charlotte e Louis, amano stare tutti in riva al mare, quindi spero che potranno presto sperimentare le vostre acque limpide e visitare le bellissime spiagge».

«Tuttavia, per quanto abbiate queste meraviglie naturali di cui godere, so che gli ultimi anni non sono stati facili per molti di voi. Avete un meraviglioso proverbio nel vostro Paese che dice: 'Quando la luna non è piena, le stelle brillano più splendidamente'. Vedo tutti voi come le stelle di questo Paese, e spero che queste esperienze difficili vi abbiano dato la motivazione, l'empatia e la compassione per diventare cittadini del domani pienamente impegnati, che continueranno a rendere le Bahamas il luogo vibrante, che afferma la vita e arricchisce l'anima, che è oggi».

