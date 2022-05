Kate Middleton, abito verde personalizzato per la festa in giardino: «Ricorda quello indossato alle nozze di Meghan e Harry»

Festa in abito verde pallido personalizzato. La duchessa di Cambridge, Kate Middleton, si è fatta notare per la sua eleganza durante l'ultima festa del Royal Garden di quest'anno. Kate è stata fotografata mentre sorrideva e salutava il pubblico mentre arrivava con un vestito fluido al polpaccio, disegnato da una sarta privata. Collo alto, maniche a sbuffo con polsini allungati e un corpetto foderato con bottoni in tinta: un abito degno di nota. E per concludere, un décolleté con tacco Jimmy Choo verde mare e una pochette abbinata.

Come riporta Independent, la duchessa aveva già indossato l'abito in occasione del 50° anniversario dell'investitura del principe Carlo nel 2019. Inoltre, il design era quasi identico a quello indossato nel 2018 al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle , sempre di Philip Treacy , che era bianco con rose crema.

L'evento ha segnato l'ultima delle feste in giardino di quest'anno a Buckingham Palace e, solitamente, gli eventi annuali sono ospitati nel palazzo della regina. All'inizio di questo mese è stato annunciato che la monarca, che celebrerà il suo giubileo di platino il prossimo mese, non avrebbe partecipato e sarebbe stata rappresentata invece dai membri della famiglia reale. Kate è stata raggiunta da suo marito, il principe William. La coppia è stata vista chiacchierare con un sopravvissuto all'Olocausto, Manfred Goldberg, 92 anni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Maggio 2022, 22:45

