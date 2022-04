Kate Middleton icona di stile: il suo abito bianco «riciclato» incanta tutti

Kate Middleton non sbaglia un colpo. La Duchessa di Cambridge quando si parla di outfit è sempre pronta a stupire tutti. E, in occasione delle celebrazioni per l'Anzac Day 2022 nell'Abbazia di stupisce Westminster, ha lasciato tutti senza parole per il suo vestito bianco firmato Alexander McQueen.

Kate Middleton si è recata all'Abbazia di Westminster per partecipare all'evento organizzato per l'Anzac Day 2022: la commemorazione che si tiene ogni anno, il 25 aprile, in Australia e Nuova Zelanda in memoria di tutti i soldati delle forze armate australiane e neozelandesi caduti in guerra.



Il 25 aprile è, infatti, la giornata commemorativa annuale in Australia e Nuova Zelanda, in memoria di coloro che sono morti nei conflitti.



E, arrivando alla cerimonia insieme a suo marito, il principe William, Kate Middleton è apparsa avvolta da un cappotto bianco brillante fino al ginocchio disegnato da Alexander McQueen, caratterizzato da una vita stretta e impreziosito da scollo a V.



Non è la prima volta che la Duchessa viene vista indossare l'abito. La Middleton è nota per essere un'appassionata riciclatrice dei suoi pezzi di abbigliamento preferiti, ed era già stata vista con questo cappotto per il battesimo della principessa Charlotte nel 2015.



Per completare il suo look regale ha indossato un cappello pillarbox abbinato con fiocco di raso nero, semplici tacchi neri e una pochette, oltre a un paio di guanti color crema. Il cappello era saggiamente indossato per liberare il viso dai capelli sciolti e porre l'attenzione su un paio di orecchini di perle a goccia.

Un abbigliamento elegante capace di mettere in mostra i preziosi dettagli indossati con disinvoltura dalla Duchessa di Cambridge. Un look da regina, che sicuramente avrà reso felice anche la regina Elisabetta, sempre attenta ad ogni singolo dettaglio.

