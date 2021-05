La bambina geniale, a 2 anni entra nel club dei cervelloni: «Ha un Q.I. di 146». Ecco cosa sa fare

Ha solo 2 anni, ma è già un piccolo genio: lei si chiama Kashe Quest, è una bambina di Los Angeles e nonostante la tenerissima età ha già un quoziente intellettivo di 146, conosce l’alfabeto e la tavola periodica e ha già stupito tutti, in primis i suoi genitori. Per le sue doti, la piccola Kashe è stata ammessa al Mensa International, un club esclusivo che riunisce le persone dall’alto quoziente intellettivo: e i suoi sono numeri impressionanti, se pensiamo che la media degli americani è tra 98 e 100.

Le doti di Kesha sono incredibili. Sa recitare l’alfabeto, riconosce i simboli della tavola periodica, sa distinguere tutti gli Stati americani in base alla loro forma e sa anche collocarli sulla mappa. E ora sta addirittura imparando lo spagnolo e la lingua dei segni. Tutto questo a soli due anni: «Se non sa qualcosa, vuole sapere cos’è e come funziona, e una volta imparato lo applica», ha detto il padre Devon alla Cnn.

La mamma della bambina, sul suo profilo Instagram, ha postato le foto della figlia con la tessera appena ricevuta dal Mensa, con gli hashtag #babygenius e #blackgirlmagic. L’associazione, fondata negli anni -40, conta oltre 100mila membri in tutto il mondo, ma Kashe può vantare un record: è la persona più giovane mai entrata nel club. Una bella soddisfazione per una bambina di appena due anni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Maggio 2021, 13:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA