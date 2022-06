Karen, la “vicina più odiata dal web”. Taglia l'erba durante il matrimonio: «Vi rovino la cerimonia»

Il giorno del matrimonio è sicuramente il giorno più bello della vita, o almeno così dovrebbe essere. Ma una donna è riuscita a rovinare la cerimonia dei suoi vicini di casa con il fastidioso rumore del tagliaerba. In un video che è subito diventato virale su TikTok si vede la futura sposa avvicinarsi all'altare, ma in sottofondo è costante il rumore del tagliaerba. Tanto che anche chi sta facendo il video inquadra la donna alle prese con il prato di casa sua.

Tempismo davvero pessimo da parte della vicina di casa più odiata del web. La donna ha deciso di iniziare a tagliare lerba del suo giardino proprio mentre la sposa si dirigeva all'altare nel momento più emozionante della sua vita. Il video della cerimonia è disturbato costantemente dal ronzio di sottofondo, tanto che l'autore del video ha deciso di caricarlo su TikTok.

Il video è diventato subito virale e molti utenti si sono indignati per il comportamento della vicina considerata maligna. Il video risale all'11 giugno scorso, quando una coppia inglese ha deciso di coronare il loro amore con una cerimonia in casa. L'arrivo all'altare della sposa e tutta la cerimonia sono stati rovinati dalla donna alle prese con l'erba del suo giardino.

«Nel momento in cui è iniziata la musica nuziale che avrebbe dovuto accompagnare la sposa verso l'altare, Karen ha deciso di azionare il tagliaerba di proposito. Ha iniziatao anche a urlare che ci avrebbe rovinato il matrimonio», ha scritto l'invitato che ha deciso di filmare la scena. «Ha continuato per tutto il matrimonio e non siamo riusciti a sentire nemmeno la promessa di matrimonio», ha aggiunto.

L'ospite del matrimonio ha spiegato nei commenti al video su TikTok di aver chiesto alla vicina di smettere di tagliare l'erba durante la cerimonia, ma «non è stata gentile e non è affatto una persona amichevole». Così il suo video su TikTok è stato intitolato: «Alcune persone sono davvero infelici».

E gli utenti di TikTok si sono sbizzariti nei commenti. In molti hanno solo espresso la loro rabbia nei confronti della vicina di casa. Altri, con ironia, hanno suggerito metodi alternativi per fargliela pagare: «Ora mi impegnerei a suonare casualmente il suo campanello alle 3 del mattino almeno una volta alla settimana per l'eternità», ha scritto scherzosamente un utente. Altri invece si sono interrogati se tra la coppia e la vicina Karen ci fossero già degli attriti, ma in realtà l'invitato al matrimonio ha risposto dicendo che prima della cerimonia non c'era mai stato un litigio tra vicini.

