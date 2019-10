Kanye West scatenato: «I democratici "fanno il lavaggio del cervello" ai neri e li "costringono ad abortire"...»

Marchisio, rapina nella sua villa a Vinovo

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 17:59

fa parlare di sé in un'altra controversa intervista, questa volta sostenendo che ihanno "fatto il lavaggio del cervello" ai neri americani e li hanno fatti "abortire i loro figli". Il rapper e produttore, che ha recentemente pubblicato il suo album “Jesus is King”, ha parlato con il conduttore radiofonico Big Boy nel fine settimana.Alla domanda sul suo famigerato sostegno al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, come riporta L?Independent, West ha dato uno sguardo ai democratici, commentando: "Siamo (neri americani) sottoposti a un lavaggio del cervello qui, fratello. Coraggio amico. Questo è un uomo libero che parla. I democratici ci hanno fatto votare (per) i democratici da anni con buoni pasto. Di cosa stai parlando? Pistole negli anni Ottanta, portando i padri fuori casa, Piano B, abbassando i voti, facendoci abortire i nostri figli ... Non uccidere”.Quando Big Boy ha chiesto a West se avesse considerato che il suo sostegno potesse essere interpretato come una tacita approvazione del razzismo, ha ribaltato il discorso: “La cosa più razzista che una persona possa dirmi è che dovrei scegliere qualcosa in base alla mia razza. Non sto dicendo a nessuno di non votare Democratico", ha aggiunto, aggiungendo in qualche modo incomprensibilmente: "Adoro Obama, adoro la limonata, adoro Wingstop, adoro la Polos, adoro i Giordani…”.West ha fatto diverse affermazioni stravaganti in una precedente intervista con Zane Lowe, incluso il fatto che aveva detto alle persone che lavorano nel suo studio di non fare sesso prima del matrimonio e che il suo sostegno a Trump era "lo scherzo di Dio a tutti i liberali".