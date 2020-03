+++Kamikaze a Tunisi si fa esplodere vicino all'ambasciata Usa+++



Un uomo in moto si è fatto esplodere ad un check-point vicino all'ambasciata Usa a Tunisi, capitale della Tunisia. Il boato si è sentito in tutta la città. Al momento non si registrano morti, escluso l'attentatore. Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Marzo 2020, 11:58

