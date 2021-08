Afghanistan, esplosione a Kabul. Bbc: «Razzo su casa nei pressi dell'aeroporto». Morto anche un bimbo

Esplosione a Kabul in Afghanistan. Si teme possa trattarsi di un nuovo attentato. L'esplosione nei pressi dell'aeroporto. Al Arabiya parla di almeno due persone morte (tra cui un bambino) e tre feriti. L'esplosione è dovuta ad un razzo che ha colpito una casa vicino all'aeroporto, senza però colpire lo scalo della capitale afghana. Lo scrive su Twitter Secunder Kermani, corrispondente della Bbc, citando fonti del ministero afghano della Salute.

Alcuni testimoni riferiscono di almeno un razzo che avrebbe centrato una zona residenziale nell'area di Khajeh Baghra a Kabul, non lontano dall'aeroporto.

Watch: The latest blast heard in Kabul was a rocket that "initial information shows hit a house,” AFP reports, citing a security official. https://t.co/5MyFBUIQcC pic.twitter.com/hgTmlNIsOd

Watch: Smoke rises from what appears to be another explosion in the Kabul airport area in Afghanistan, according to social media posts. https://t.co/5MyFBUIQcC pic.twitter.com/TOo09xjTsE

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 29, 2021