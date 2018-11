Il "falso" video di Juncker con due scarpe diverse, ma era una fake news

Dimissioni a raffica nel governo May: via il ministro per la Brexit e quello per l'Irlanda del Nord​

: per molti ilsi sarebbe presentato oggi in un evento ufficiale indossando una scarpa di colore marrone ed una più scura, tendente al nero. L'evento in questione è il, che si è svolto a Bruxelles lo scorso 15 novembre: all'incontro hanno partecipato, oltre allo stesso Juncker, anche il. Il possibile errore di Juncker sarebbe stato anche avvalorato da un video, che è diventato virale ed è stato ripreso anche da diversi siti di informazione.Nel video, le cui immagini sono di cosìda avvalorare la tesi delle due scarpe, si vede improvvisamente una donna che si avvicina a Juncker, il quale poco dopo congeda la sala e sparisce; questo secondo la fake news andata per la maggiore, per diversi minuti. Del caso si è occupato sul suo blog anche, noto smascheratore di fake news e debunker.«Il 16 novembre 2018 si è scatenata l’ennesima accusa di alcolismo a Jean-Claude Juncker», scrive Puente sul suo blog che poi, con l'aiuto di immagini a maggiore risoluzione, dimostra che la notizia era solo l'ennesimo tentativo di screditare l'Unione Europea e le sue massime istituzioni.Qui il(e ad alta risoluzione) del summit, dove si vede che l'assenza del presidente della Commissione Europea è durata solo pochi minuti. Il video "bufala" insomma, mostrava solo - anche grazie alla sua scarsa qualità - un riflesso di luce che cambiava il colore delle scarpe di Juncker.