Julen, insulti e battute choc sul bimbo morto nel pozzo

Non bastava il dramma di due giovani genitori che, in meno di due anni, hanno visto morire i loro bambini. Il caso di, ildi due annidopo essere caduto in un, dimostra che sui social non c'è davvero limite alla disumanità. Dopo il recupero del corpo senza vita di Julen, ai genitori non sono sfuggiti alcunisulla morte del figlio.Per questo motivo, come riporta 20minutos.es, e suahanno deciso di presentare quattro diversenei confronti di altrettantiche, sul web, si erano lasciati andare a insulti e commenti assolutamente fuori luogo nei riguardi di una giovanissima vita spezzatasi troppo presto e in maniera troppo tragica. La prima denuncia presentata da Antonia Barba, legale della famiglia di Julen, era stata presentata a metà febbraio, ma negli ultimi giorni ne sono state avanzate altre tre. I quattro utenti denunciati sarebbero già stati identificati dalla Polizia postale spagnola.«Nessuno può lontanamente immaginare il dolore di quei due genitori e sin dall'inizio avevamo chiesto rispetto per loro» - ha spiegato l'avvocata della famiglia di Julen - «Vogliamo solo che questo odio, gratuito e insensato, finisca». José Rosellò e sua moglie Victoria, prima della tragedia di Totalàn, nel 2017 avevano già perso un figlio: il fratellino maggiore di Julen, infatti, era stato stroncato da una malattia incurabile.