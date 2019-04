Josè Enrique è guarito dal cancro al cervello: il commovente annuncio su Instagram VIDEO

Ultimo aggiornamento: 16:52

È finito un incubo per, il terzino spagnolo che due anni fa si era ritirato dal calcio a soli 31 anni, e a cui era stato diagnosticato un raro. Nella sua battaglia, Josè deve aver cantato dentro di sé quella canzone che per anni ha ascoltato mentre giocava,, lo storico coro dei tifosi del Liverpool in cui ha giocato per cinque stagioni.Ora, da parte di Enrique, nel quale comunica di aver ricevuto dai medici grandi notizie: «Il mio chirurgo mi ha chiamato dopo aver ricevuto i risultati della risonanza magnetica, ed è confermato: è completamente pulito! La zona è pulita e sembra a posto - le sue parole - Quindi d’ora in avanti, forza! Grazie a tutti per il sostegno in tutto ciò».