Jordan Gray, comico transgender nudo in diretta tv, suona il pianoforte con il pene

Pioggia di polemiche per la performance in diretta televisiva di Jordan Gray. Il comico transgender si è spogliato completamente in diretta durante il revival del canale Friday Night Live. Ma non è finita qui. Dopo essere rimasto completamente nudo ha iniziato a suonare la tastiera del pianoforte con il suo pene. Scene che hanno scatenato la reazione della comunità LGBTQ+ accusando il protagonista di misoginia.

«Show misogino e offensivo»



Lo spettacolo di Jordan Gray stava per giungere alla conclusione, quando la sua mossa davanti alle telecamere ha lasciato tutti a bocca aperta. Il comico stava concludendo una canzone piena di imprecazioni sulle esperienze di donne trans quando ha eseguito l'acrobazia controversa e discussa. Un'episodio molto discusso sul web e non solo che ha acceso i riflettori su Channel 4. Tra coloro che hanno palesato il loro dissenso su Twitter è apparsa anche l'autrice Helen Joyce, famosa per la sua battaglia ai diritti transgender, che ha bollato il momento «un crimine sessuale commesso davanti alle telecamere. Mentre gli idioti urlano e applaudono».

Absolutely disgraceful. A sex crime committed on camera. While idiots whoop and cheer https://t.co/QaESEvHwIy — Helen Joyce (@HJoyceGender) October 23, 2022

La reazione social

Ma l'autrice Helen Joyce non è stata l'unica a scagliarsi contro lo show di Jordan Gray. Un altro utente, ad esempio, ha scritto: «Non vedevo l'ora di guardare Friday Night Live, un momento clou della nostra adolescenza. Sempre uno spettacolo incostante, ma questa è la prima volta che mi sono sentita insultata dal programma... insultata come donna. Canzone vile e misogina sputata addosso a una donna». Le critiche sull'evento, che avrebbe dovuto riportare alla ribalta uno dei programmi iconici degli anni '80, non sembrano volersi placare e tutti sui social network concordano sul fatto che sia stata una prestazione di pessimo gusto. E in tanti, adesso, si chiedono se sia il caso di sospendere il revival di un programma che ha fatto la storia e che in un istante è stato rovinato per sempre.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Ottobre 2022, 17:34

