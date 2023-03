Jonathan Majors, arrestato l'attore star di Creed 3: accusato di aver picchiato la fidanzata

di Redazione web

​Jonathan Majors, attore star di Creed 3 e Ant-Man, è stato arrestato sabato a New York con l'accusa di aver picchiato una donna, ferendola al collo e alla testa. La polizia è intervenuta intorno alle 11 del mattino, dopo aver ricevuto una chiamata al numero per le emergenze 911.

«La vittima ha informato la polizia di essere stata aggredita», ha detto in una nota un portavoce dell'NYPD. «Gli agenti hanno arrestato il 33enne senza incidenti. La vittima ha riportato lievi ferite alla testa e al collo ed è stata trasferita in un ospedale della zona in condizioni stabili». Un rappresentante di Majors ha negato qualsiasi illecito da parte dell'attore. "Non vediamo l'ora di riabilitare il suo nome e chiarire tutto».

Secondo alcuni media la donna sarebbe la fidanzata di Majors, la presunta aggressione sarebbe avvenuta durante un litigio in un bar a Brooklyn, e la denuncia sarebbe stata poi fatta la mattina successiva.

Chi è Jonathan Majors

Majors è tra gli attori del momento a Hollywood. Nell'ultimo capitolo di Creed ha recitato al fianco di Michael B. Jordan, impersonando il ruolo del cattivo. È stato tra i protagonisti della serie tv Loki e del film Ant-Man and The Wasp: Quantumania. Dopo essersi rivelato con "The Last Black Man in San Francisco," è comparso anche in "Da 5 Bloods," "The Harder They Fall" e “Devotion”.

