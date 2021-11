Cop26 soporifera, dopo Johnson anche Biden schiaccia un «pisolino» VIDEO

Il tema del clima al centro della Cop26 di Glasgow concilia il sonno a molti capi di Stato. Mentre tutti si dichiarano disposti a invertire la rotta per diminuire l'inquinamento che ormai da anni ha raggiunto livelli critici dai quali sembra sempre più difficile tornare indietro, durante il convegno sia Boris Johnson sia Joe Biden sono stati «pizzicati» a dormire.

Proprio come il suo collega britannico, anche Joe Biden è stato colpito da un colpo di sonno. Il presidente degli Stati Uniti d'America è stato ripreso mentre schiaccia un pisolino in platea. Il video, proprio come l'immagine di Boris Johnson, è diventato virale sui social e per 22 secondi Biden sembra estraniarsi completamente dalla conferenza.

Ne sono scaturite delle polemiche e i suoi oppositori, che già lo chiamavano «Sleepy Joe», sembra abbiano azzeccato in pieno il nomignolo. Biden è arrivato in scozia direttamente dopo il G20 di Roma, giorni intensi che sicuramente hanno provato il 79enne presidente degli Stati Uniti, sul quale ha probabilmente inciso anche il jet lag.

A scuoterlo dal torpore ci ha pensato un suo collaboratore che, avvicinatosi a lui, gli dice qualcosa. A quel punto Sleepy Joe si strofina gli occhi e continua a seguire l'intervento in corso. Il veloce e fugace pisolino di Biden è coinciso con l'intervento di Eddie Ndopu, attivista per i diritti dei disabili. In molti hanno definito, soprattutto oltre oceano, il suo atteggiamento come «imbarazzante».

E il primo a condividere il colpo di sonno di Biden è stato un giornalista del Washington post che ha commentato: «Biden sembra addormentarsi durante i discorsi di apertura della Cop26».

