Joe Biden e i suoi cani Major e Champ: per la prima volta un trovatello vivrà alla Casa Bianca

Con l'elezione di Joe Biden a presidente degli Stati Uniti tornano, dopo quattro anni di assenza, anche i cani alla Casa Bianca. Il presidente eletto possiede infatti due cani, di nome Champ e Major: quest'ultimo, un meticcio di pastore tedesco, diventerà il primo 'trovatello' in assoluto a vivere nella Casa Bianca.

A quattro anni di distanza dall'uscita di scena di Barack Obama, che alla Casa Bianca viveva con la moglie Michelle, le figlie Sasha e Malia e i due cani, Bo e Sunny, gli Stati Uniti torneranno ad avere un presidente 'cinofilo'. Joe Biden e sua moglie Jill, infatti, possiedono due cani: Champ ha 12 anni e vive da tempo con la nuova coppia presidenziale, mentre l'ultimo arrivato, Major, era stato adottato nel novembre 2018 grazie ad un'associazione di volontari animalisti, la Delaware Humane Association, dal canile in cui si trovava. Lo riporta anche AbcNews.

Oltre al già citato Barack Obama, anche il repubblicano George W. Bush aveva un cane che viveva nella Casa Bianca durante il mandato presidenziale. Donald Trump, invece, non aveva animali domestici, non essendo un grande amante dei cani. Major, però, passerà alla storia come primo cane adottato da un canile a vivere nella Casa Bianca. Come rivelano i volontari animalisti, «Major faceva parte di una cucciolata abbandonata e in condizioni di salute precarie. Joe Biden si era interessato a loro dopo aver visto un nostro appello in rete, si mise in contatto con noi e decise di adottare uno di quei trovatelli». Lo stesso Joe Biden, che non ha mai nascosto di essere un amante degli animali, nel corso della campagna elettorale aveva dichiarato, in un post sui social: «Gente, non state votando solo per mandarmi alla Casa Bianca. State votando anche per Champ e Major: riportiamo i cani alla Casa Bianca».

