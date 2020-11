Joe Biden è ad un soffio dal diventare il nuovo presidente degli Stati Uniti. Infatti, quando è stato scrutinato il 99% dei voti il candidato democratico è passato per la prima volta in vantaggio in Georgia. Ora ha 917 voti in più di Donald Trump. Ora Biden è al 49,39% con 2.449,371 voti a suo favore. Trump è al 49,37% con 2.448,454 voti. La Georgia mette in palio 16 grandi elettori.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Novembre 2020, 10:48

