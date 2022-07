Joe Biden, il presidente Usa di nuovo positivo al Covid: «Non ha sintomi». Colpa dell'effetto rebound: cosa significa

Joe Biden è di nuovo positivo al Covid. Il presidente degli Stati Uniti ha effettuato un test, che ha rivelato il secondo contagio nello spazio di pochi giorni. Come comunicato dalla Casa Bianca, il leader di Washinghton non ha sintomi. Biden non ricomincerà le cure con il Paxlovid, il farmaco che ha preso la prima volta che è stato contagiato.

An update from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President. pic.twitter.com/40oqYOYTQN — The White House (@WhiteHouse) July 30, 2022

Biden positivo al Covid per effetto "rebound"

Il medico del presidente degli Stati Uniti, Kevin O'Connor, aveva annunciato mercoledì che Biden era tornato negativo e che avrebbe indossato la mascherina per i successivi 10 giorni, così da tutelare le persone che avrebbe incontrato. «Mi sento benissimo. Ho dormito due notti intere», aveva detto il presidente, risultato positivo giovedì 21 luglio. Il secondo contagio in pochi giorni sarebbe dovuto all'effetto «rebound», letteralmente rimbalzo, osservato in «una piccola percentuale» in pazienti sottoposti, come Biden, alla cura antivirale Paxlovid. «Il presidente non presenta di nuovo sintomi e si sente bene» aggiunge il medico, sottolineando quindi che per il momento non si riprenderà la terapia.

