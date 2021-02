Joe Biden e la foto nello Studio Ovale: «Pochi possono entrare, per fortuna loro due sono in lista»

Joe Biden conquista tutti con uno scatto decisamente insolito all'interno dello Studio Ovale. A un mese dall'insediamento e dall'arrivo alla Casa Bianca, il nuovo presidente degli Stati Uniti ha deciso di pubblicare, sull'account ufficiale istituzionale, una foto molto particolare.

Leggi anche > Joe Biden e i suoi cani Major e Champ: per la prima volta un trovatello vivrà alla Casa Bianca

«Non sono molte le persone che hanno il privilegio di poter accedere nello Studio Ovale» - scrive Joe Biden - «Per fortuna, questi due sono in lista». E nello scatto, all'interno dell'ufficio riservato del presidente degli Stati Uniti, insieme a Biden compaiono Champ e Major, i suoi due cani.

Si tratta di due meticci, entrambi discendenti di pastori tedeschi: Champ ha 12 anni e vive da tempo con Joe Biden e sua moglie Jill, mentre Major è un trovatello che la nuova coppia presidenziale ha adottato da un canile alla fine del 2018. In un certo senso, Major ha fatto storia: non è certo il primo cane a vivere nella Casa Bianca (sia Barack Obama che George W. Bush avevano animali domestici anche durante il mandato presidenziale), ma è il primo trovatello a vivere nella residenza di uno degli uomini più potenti del mondo.

Lo scatto di Joe Biden con i suoi due cani è stato un clamoroso successo: in appena 20 ore, la foto ha conquistato quasi due milioni e 300mila like. Numeri enormi, rispetto alla media degli altri post, perfino per un account seguitissimo quale è il profilo istituzionale del presidente degli Stati Uniti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Febbraio 2021, 22:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA