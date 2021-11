Joe Biden, spunta il caso della (presunta) gaffe razzista. Ma la realtà è ben diversa

Joe Biden e la presunta gaffe razzista. Il presidente degli Stati Uniti è finito al centro delle polemiche per una frase pronunciata durante un discorso al cimitero nazionale di Arlington.

In occasione del Veteran's Day, Joe Biden aveva citato Leroy 'Satchell' Paige, leggendario giocatore di baseball del secolo scorso, noto per la sua lunghissima carriera. In un servizio andato in onda sulla Fox, nel programma Sean Hannity Show, il presidente Usa dichiarava: «Satchell Paige, il grande ne*ro».

Messa così, la frase di Joe Biden suona altamente razzista, ma va contestualizzata. 'Satchell' Paige, infatti, è stato un grandissimo lanciatore della Negro League, la lega formata da giocatori di baseball afroamericani negli anni '20, quando la segregazione razziale era ancora una realtà di ogni settore della vita degli Stati Uniti, sport compresi. Solo dopo, con l'apertura ai giocatori afroamericani nella Major League Baseball, il giocatore si sarebbe confrontato con atleti bianchi, diventando anche la 'matricola' più anziana della storia (a 42 anni) e l'all-star più anziano di sempre (a 47 anni).

A far notare il taglio nel servizio è stata l'Associated Press. La Fox, nota per le simpatie repubblicane, si è difesa così, tramite un portavoce: «Il taglio si è reso necessario per ragioni di spazio, ma poi il discorso integrale è stato trasmesso nel programma Fox and Friends».

