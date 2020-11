Joe Biden, dai drammi familiari alla corsa alla Casa Bianca: ha perso la moglie e due figli

La vita di Joe Biden è stata segnata da diversi drammi personali e familiari che hanno rischiato di frenare la sua carriera politica. Il 78enne ex vice presidente di Barack Obama ha dovuto affrontare la perdita della prima moglie e di due dei suoi figli. Si deve al 46enne Beau, scomparso nel 2015 a causa di un tumore, la determinazione nella corsa alla Casa Bianca. Il figlio, infatti, gli ha strappato la promessa di candidarsi una volta superato il lutto. Un'altra vicenda tragica che ha contraddistinto il passato di Biden è stata la morte della prima moglie e della figlia di un anno.

IL DRAMMA Nel 1972 Neilia Biden è morta in un incidente d’auto insieme alla figlia dopo essere uscita per andare a comprare i regali di Natale. A bordo c'erano anche gli altri due figli piccoli, Beau e Hunter, che sono sopravvissuti e si sono molto legati al padre. Nel 2015 la morte di Beau, colpito da un tumore al cervello, ha spinto Biden a rinunciare a candidarsi per le presidenziali del 2016. In un libro best seller Biden racconta della promessa fatta al 43enne di puntare a diventare presidente degli Stati Uniti per i democratici dopo essere stato scelto come vice da Obama per le sue competenze parlamentari. Biden è da sempre molto amato dalla classe media e dai democratici moderati. In occasione delle elezioni 2016 preferì appoggiare Hillary Clinton, ma quattro anni dopo ha deciso di mantenere quella promessa fatta a Beau.

GLI SCANDALI Un altro figlio di Biden, Hunter, è finito nell'occhio del ciclone per presunti scandali diplomatici. Tutto è iniziato nel maggio 2019 quando il New York Times ha accusato Joe Biden di aver fatto pressione, mentre era vicepresidente, sui leader ucraini per rimuovere dall’incarico il procuratore generale che stava indagando su alcune irregolarità compiute da Burisma, l’azienda in cui Hunter era membro del cda. Una vicenda che ha portato Trump all'impeachment per aver fatto pressioni sull'Ucraina con lo scopo di incastrare il figlio di Biden. Trump è stato assolto da entrambe le accuse lo scorso febbraio. Lo scorso 14 ottobre, inoltre, il tabloid New York Post ha pubblicato delle presunte email segrete e compromettenti sottratte dal computer di Hunter.

