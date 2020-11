Usa, la Cina e Papa Francesco riconoscono la vittoria di Biden dopo la conferma delle autorità: «Nessuna frode»

Sono passati dieci giorni dall'Election Day negli Stati Uniti, e dopo la vittoria di Joe Biden riconosciuta dai media il 7 novembre, sono cominciati ad arrivare gli auguri dei capi di Stato di tutto il mondo e di personalità in vista, da Papa Francesco fino a Mark Zuckerberg. Nonostante Donald Trump continui a denunciare brogli elettorali senza presentare alcuna prova, ormai tutti hanno riconosciuto Biden come 46° Presidente statunitense regolarmente eletto. Compresa la Cina.

«Ci congratuliamo con Mr. Biden e Ms. Harris e rispettiamo la scelta dei cittadini americani», ha dichiarato il portavoce del ministro degli Esteri cinese Wang Wenbin, come riporta la Cnn. Intanto, l'Agenzia di Cybersecurity e Sicurezza Infrastrutturale (CISA) ha dichiarato apertamente che si è trattata dell'«elezione più sicura della storia americana». L'unità di cybersicurezza del Dipartimento di Sicurezza Interno (DHS) ha inoltre sottolineato che non esista alcuna prova di frodi, brogli e voti compromessi o alterati. Ciò va a smentire ancora una volta le affermazioni del Presidente uscente Donald Trump e a rafforzare la posizione di Joe Biden, nuovo inquilino della Casa Bianca.

Donald Trump non ha infatti ancora riconosciuto il suo sfidante come vincitore, tanto da aver avviato azioni legali in diversi Stati chiave e per il momento non sembra intenzionato a lasciare il suo posto, nonostante l'esito delle urne sia ormai incontrovertibile. Si tratta di un unicum nella storia americana, perché mai prima d'ora un candidato alla presidenza non aveva riconosciuto la vittoria del suo sfidante e accettato la propria sconfitta a distanza di così tanto tempo dall'Election Day. Trump, aggiunge il New York Times, avrebbe inoltre già annunciato la sua candidatura per il 2024.

Nel mentre, da tutto il mondo sono arrivate le congratulazioni ai nuovi eletti Joe Biden e Kamala Harris. Da Justin Trudeau, premier canadese, a Emmanuel Macron, da Angela Merkel al nostro Giuseppe Conte. Perfino papa Francesco ha espresso i suoi auguri al nuovo Presidente, che sarà insediato il prossimo 20 gennaio. Durante il colloquio telefonico con il pontefice questo giovedì, rende noto lo staff di Joe Biden, il neopresidente ha «espresso il suo desiderio di lavorare insieme sulla base della comune fede nella dignità ed eguaglianza di tutti gli esseri umani su questioni come le persone emarginate e povere, la crisi del climate change, dare il benvenuto e integrare gli immigrati e i rifugiati nelle nostre comunità». Biden è infatti il secondo presidente cattolico della storia statunitense, dopo John F. Kennedy.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Novembre 2020, 12:35

