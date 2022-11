Joe Biden, altra (incredibile) gaffe: confonde la Cambogia con la Colombia VIDEO

Come ironizzano i media statunitensi, forse a scuola si distraeva troppo durante le lezioni di geografia. Joe Biden, a Phnom Penh per il vertice dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), ha confuso la Cambogia con la Colombia: un lapsus che non è passato inosservato e ha ancora una volta scatenato chi sui social sostiene che il presidente degli Stati Uniti non sia del tutto lucido, per via dell'età avanzata.

Il New York Times: «Patto tra Trump e Putin per l’invasione in Ucraina»

Biden, il lapsus e le polemiche per l'età

In realtà quello di Biden è stato appunto un lapsus, che ha subito corretto: «Ora che siamo di nuovo insieme qui in Cambogia, non vedo l'ora di costruire progressi ancora più forti di quelli che abbiamo raggiunto, e voglio ringraziare il Primo Ministro della Colombia per la sua guida come presidente ASEAN e per aver ospitato tutti noi», ha detto aprendo il vertice, sottolinea Reuters. Fox News ha invece raccontato come, parlando con i giornalisti, Biden avesse detto di essere in partenza per la Colombia, prima di correggersi con Cambogia poco dopo.

Biden, in remarks at the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit, thanks "the prime minister for Colombia" for his "leadership as ASEAN chair."



The ASEAN chair is the prime minister of Cambodia. pic.twitter.com/1vJDGP9ljI — RNC Research (@RNCResearch) November 12, 2022

Quelle sull'età non sono polemiche innocue: secondo un sondaggio del New York Times il 64% degli americani crede che Biden sia troppo vecchio per fare il presidente, in una nazione in cui essere lucidi, fermi, "presidential" nel ruolo, è fondamentale per poter vincere le elezioni e di conseguenza governare. Ciò nonostante, il presidente americano ha già detto di volersi candidare nel 2024.

Biden ascolta Lavrov: «Xi? Confronto diretto»

Intanto Biden, prima di volare a Bali per il G20, ha parlato del presidente cinese Xi Jinping, con cui «avremo un confronto diretto, lo abbiamo sempre avuto», ha detto. Proprio al G20 Biden avrà il primo incontro in persona da quando è stato eletto presidente con Xi. Il presidente si avvia a incontrare Xi «più forte» politicamente dopo l'esito delle elezioni di metà mandato, ha detto Biden commentando i risultati elettorali.

«La delegazione americana guidata dal presidente Joe Biden ha ascoltato il discorso del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov intervenuto al vertice dell'Asean in Cambogia», riferisce intanto l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. «La foto dell'evento è stata postata su Telegram dalla portavoce del ministero Maria Zakharova e dimostra che gli americani, insieme a Biden, sono seduti in sala durante il discorso del ministro russo», scrive l'agenzia.

La foto postata da Maria Zakharova su Telegram

Biden esulta sui risultati elettorali

«Abbiamo la maggioranza» in Senato e «ora ci concentriamo sulla Georgia», ha poi detto il presidente Joe Biden festeggiando la vittoria dei democratici che mantengono il controllo del Senato. «Non sono sorpreso dall'affluenza alle urne, ne sono molto contento perché ritengo che rifletta la qualità dei nostri candidati». Poi la stoccata al partito repubblicano, che «deve decidere chi è», ha detto rispondendo a chi gli chiedeva un commento sui conservatori dopo l'esito delle elezioni di metà mandato che non hanno registrato quella onda rossa attesa.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Novembre 2022, 14:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA