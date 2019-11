Jimmy Carter ricoverato: l'expresidente Usa sarà operato al cervello

Martedì 12 Novembre 2019, 05:02

Il 6 ottobre scorso, pochi giorni dopo il suo compleanno, fu vittima di una caduta in casa che gli provocò una frattura del bacino e una ferita sopra il sopracciglio sinistro. Poco più di un mese dopo,, provocato proprio dall'emorragia causata dalla caduta. L'ex presidente americano, 95 anni, sarà operato nelle prossime ore. Carter è stato portato d'urgenza all'Emory University Hospital di Atlanta, in Georgia. Le sue condizioni al momento del ricovero vengono definite buone e vicino all'ex presidente c'è l'ex first lady Rosalynn Carter, 92 anni.